В Белом доме назвали ужасающими слова Трампа о НАТО и «нападении России» Белый дом: слова Трампа об отказе помогать НАТО в случае «нападения РФ» ужасны

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Слова бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что США не защитили бы страны НАТО в случае нападения России и при отсутствии взносов в Альянс ужасающи и являются поощрением вторжений, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. По его словам, подобная риторика ставит под угрозу национальную безопасность США, передает Reuters.

Речь идет о словах Трампа, произнесенных 10 февраля на митинге его сторонников. Политик во время мероприятия решил рассказать об одной из встреч со странами — лидерами НАТО. По его словам, во время этого разговора один из президентов европейской державы (он не стал называть имя) спросил его, защитят ли США его страну, если она не оплатит свой взнос в Североатлантический альянс.

Я сказал: «Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?» Он сказал: «Да, допустим, это случится». Нет, я не стал бы вас защищать, более того, я бы поощрял их делать все, что они захотят, — заявил экс-президент США.

Ранее Трамп призвал изменить систему предоставления помощи со стороны США в адрес Украины и Израиля. По его мнению, если уж и помогать этим странам, то только в долг, а не «раздавать деньги» на безвозмездной основе. Условия, добавил он, должны быть льготными.