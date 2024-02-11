Трамп призвал США давать деньги другим странам только в долг Трамп: США нужно перестать «раздавать деньги» и перевести все в займы

Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Вашингтону следует перестать «раздавать деньги» другим государствам на безвозмездной основе, написал экс-президент США Дональд Трамп в соцcести Truth Social. Политик уверен, что если и помогать иностранным странам, то исключительно в формате займов.

Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа — не безвозмездно. Заем может быть на чрезвычайно льготных условиях — без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заем, — написал он.

Сообщению Дональда Трампа предшествовало обсуждение в соцсетях нового законопроекта, согласно которому предлагается финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд. Бывший глава государства уверен, что Вашингтон, выделяя такие средства, должен поставить условие о возвращении ему денег, если страна, которой была оказана денежная поддержка, будет вести антиамериканскую политику или неожиданно разбогатеет. Он также назвал США «глупыми» за «раздачу денег» без каких-либо условий.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. По его словам, в случае повторного избрания на высший государственный пост он покончит с «политикой открытых границ», которую ввел действующий глава государства Джо Байден, и начнет крупнейшую за всю историю страны депортацию.