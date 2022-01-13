Столтенберг: НАТО готова представить России предложения по безопасности

НАТО готова «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, конкретные параметры ограничения ракетных вооружений РФ и НАТО не должны обсуждаться публично, так как это сократит пространство для переговоров, сообщает ТАСС.

Мы подчеркнули нашу готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией, — отметил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Также он сказал, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО и в случае их соответствующего политического решения могут быстро присоединиться к Альянсу.

Ранее Столтенберг подчеркнул, что между членами НАТО и РФ существуют серьёзные разногласия, которые нелегко преодолеть. Подобное заявление было сделано сразу после заседания Совета Россия — НАТО, которое состоялось 12 января. По его словам, между сторонами остались серьёзные разногласия, в том числе по Украине. Столтенберг пообещал усиление присутствия НАТО в случае применения Москвой силы против Киева. При этом он добавил, что члены НАТО не будут жалеть уcилий для поиска политических путей для сотрудничества с Россией.