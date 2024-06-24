Стало известно, почему давление Запада не помешает Турции вступить в БРИКС Эксперт Гаджиев: Турция не побоится санкций Запада, если решит вступить в БРИКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турция может вступить в БРИКС без оглядки на угрозу западных санкций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru директор Центра изучения современной Турции при Институте востоковедения РАН Амур Гаджиев. По его словам, у республики сохраняется целый ряд разногласий с Западом, который не считает Анкару полноценным партнером.

Турции не привыкать к западному давлению. Поэтому считаю, что если она и дальше продолжит сближаться с БРИКС, то оглядываться на Запад или опасаться введения каких-то новых санкций она не будет, — предположил собеседник.

При этом вступление в организацию отвечает внешнеполитическому курсу Анкары, которая активно выступает за многополярный мир и реформирование Организации Объединенных Наций, добавил Гаджиев.

Турция рассматривает БРИКС как глобальную площадку, в рамках которой можно решать международные и региональные вопросы, где царит равноправие и где она может быть уверена, что на нее будут смотреть как на равную. Тем более что сейчас республика пытается отойти от образа своеобразного форпоста Запада на юго-восточном направлении, — подчеркнул он.

Ранее турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен в беседе с РИА Новости сообщил, что Турция может вступить в БРИКС на фоне разногласий с Западом. По его словам, интерес республики к организации сохраняется с 2017 года.

В начале июня глава турецкого МИД Хакан Фидан принял участие во встрече БРИКС+ в Великом Новгороде. По итогам этого мероприятия он сказал, что Анкара увидела важность работы организации.