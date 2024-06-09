Названа дата визита в Россию главы МИД Турции Глава МИД Турции посетит Россию 10 и 11 июня

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хакан Фидан

Глава турецкого МИД Хакан Фидан с рабочим визитом посетит Россию 10–11 июня, сказано в официальном сообщении на сайте ведомства. В Москве дипломат проведет двусторонние встречи, а в Нижнем Новгороде примет участие в сессии БРИКС+, которая пройдет на полях встречи министров иностранных дел БРИКС.

Министр посетит Российскую Федерацию 10–11 июня 2024 года. Наш министр проведет двусторонние контакты в Москве. Он также примет участие в сессии БРИКС+ 11 июня на полях встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что рост интереса к БРИКС фиксируется во всех регионах мира. На данный момент уже более 30 государств обозначили свое стремление в той или иной форме выстраивать взаимодействие с объединением. В настоящий момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вступление Турции в международную организацию БРИКС будет выгодным решением для самого государства. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что это естественное и нормальное желание властей Турции, так как у БРИКС очень большой экономический потенциал.

По его словам, те страны, которые быстрее войдут в БРИКС, выиграют. Парламентарий считает, что чем больше стран присоединится к экономической организации, тем меньше Запад будет доминировать и давить на экономику других государств.