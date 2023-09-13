Стало известно об отставке спецпосланника ООН в Судане Спецпосланник ООН в Судане Фолькер Пертес уходит в отставку

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Фолькер Пертес

Спецпосланник ООН в Судане Фолькер Пертес уходит в отставку, сообщает Reuters. Он покидает свой пост спустя более чем три месяца после того, как его объявили персоной нон грата в африканской республике.

Я благодарен генеральному секретарю (ООН. — NEWS.ru) за эту возможность и за его доверие ко мне, но я попросил его освободить меня от этой должности, — сказал Пертес.

Конфликт между вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.

В июле Россия перенесла свое посольство в Судане из столицы Хартум в город Порт-Судан. Это связано с продолжающимися в стране боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем. В МИД РФ отметили, что переезд дипсотрудников занял сутки и прошел в штатном режиме. На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской дипмиссии предоставили охрану. Кроме того, перевод посольства был согласован с официальными властями Судана.