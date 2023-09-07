Стало известно о подготовленной Россией смертельной ловушке для ВСУ BI: Россия эффективно глушит беспилотники ВСУ, вынуждая операторов идти на риск

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска улучшают способность глушить украинские беспилотники, сообщает Business Insider. По данным портала, тем самым операторы ВСУ вынуждены рисковать, приближаясь к линии фронта.

Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности, — подчеркивается в публикации.

Авторы издания указали на перемещение Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к фронту и на расширение диапазона их действия для создания помех беспилотникам ВСУ. Чтобы преодолевать помехи, украинские операторы вынуждены выдвигаться из тыла, поясняется в статье. По данным портала, все первые месяцы конфликта операторы ВСУ могли управлять дронами, находясь на большом расстоянии от линии фронта, и это защищало их от непосредственной угрозы.

Глава госслужбы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь ранее утверждал, что за сутки на передовой ВСУ теряют по 40–45 беспилотников. Он отмечал, что восполнить подобные потери невозможно.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что аэропорт в Орле, создаваемый специально для борьбы для БПЛА, летящими в сторону Москвы, снабдят, кроме вертолетов, средствами ПВО и РЭБ. Он не исключил, что после СВО объект станет многофункциональным и гражданским.