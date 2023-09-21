Стало известно о гибели замкомандующего миротворцами России в Карабахе «СеверПост»: в Карабахе погиб замкомандующего миротворцами РФ Ковган

Фото: МО РФ

Иван Ковган

На сайте Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщается, что при обстреле в Карабахе погиб заместитель командующего миротворцами РФ Иван Ковган. По данным мурманского издания «СеверПост», он был откомандирован в регион два месяца назад. Ковган также являлся заместителем командующего подводными силами Северного флота РФ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Вчера в Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе капитан I ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческим контингентом, — говорится в сообщении.

«СеверПост» отмечает, что Ковган погиб за три дня до своего 53-летия, в командировку в Карабах военного отправили 11 мая.

Министерство обороны РФ в среду, 20 сентября, сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе. По информации ведомства, автомобиль россиян подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг. Это произошло, когда военнослужащие возвращались с наблюдательного поста миротворческого контингента. В результате они погибли. Представители следственных органов РФ и Азербайджана выясняют обстоятельства гибели военных.

21 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Он выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших российских миротворцев. Алиев подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование произошедшего, Генпрокуратуры двух стран находятся в тесном контакте.