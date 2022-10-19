США, Франция и Великобритания запросили обсуждения в Совбезе ООН темы передачи России иранских беспилотников. Обсуждение 19 октября может пройти в закрытом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
США, Франция, Великобритания запросили на среду обсуждения в разделе «разное», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что обсуждать станут «передачу иранских БПЛА России», а также применение этих беспилотников на Украине.
Ранее советник городского главы Киева Юрий Зозуля сообщил, что особо важные объекты инфраструктуры столицы фрагментарно защищены антидроновым куполом. По словам Зозули, в настоящее время власти города вместе со специалистами НАТО работают над расширением щита, получить полноценный купол в Киеве рассчитывают примерно за два года.