США выделили Украине $18,3 млн в виде гуманитарной помощи в связи с COVID

https://static.news.ru/photo/5cd3d1d0-e3da-11ea-9b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина получила от США $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи.

В Госдепартаменте США сообщили, что американские власти с начала пандемии COVID-19 выделили Украине $18,3 млн в виде гуманитарной помощи.

США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украине на сумму примерно $18,3 млн, — говорится в сообщении ведомства.

Денежные средства смягчат социально-экономические последствия от пандемии. Кроме того, это поможет улучшить местные медицинские учреждения, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Соединённые Штаты инвестируют $250 млн в технологии тестирования на коронавирус, которые займут не более 15 минут. Средства будут направлены семи разным компаниям, которые разрабатывают быстрые технологии для тестирования на COVID-19.

Всего COVID-19 зафиксирован более чем в 200 странах. Общее количество заболевших превышает 21,1 млн человек. За время пандемии выздоровели 13,2 млн человек и свыше 764 тысяч скончались.