США угрожает нашествие «суперсвиней»: кто это, опасны ли они для человека Северным регионам США грозит вторжение агрессивных свиней из Канады

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Быстрорастущая популяция трудноискоренимых «суперсвиней» в Канаде вновь угрожает нашествием северным штатам США, сообщает Associated Press. Что об этом известно?

Чем опасен этот вид свиней для США

По информации агентства, растущая популяция трудноискоренимых парнокопытных грозит перекинуться на три американских штата — Миннесота, Северная Дакота и Монтана. Власти пытаются предпринимать шаги, чтобы предотвратить вторжение свиней.

Отмечается, что в канадских штатах Альберта, Манитоба и Саскачеван эти животные доставляют серьезные проблемы. Сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает их популяцию крайне опасной и быстрорастущей.

По мнению профессора университета Саскачевана Райана Брука, этот вид диких кабанов является самым инвазивным на планете, а распространение таких животных может привести к глобальной экологической катастрофе.

Брук объяснил, что проблема Канады возникла еще в 1980-х годах, когда власти страны поощряли фермеров разводить диких кабанов. В 2001 году в Канаде данный рынок сбыта рухнул, и многие фермеры просто выпустили кабанов из вольеров.

«Дикие свиньи уже ежегодно наносят ущерб посевам в США на сумму около 2,5 миллиардов долларов, в основном в южных штатах, таких как Техас. И они могут быть агрессивны по отношению к людям. В 2019 году в Техасе дикие свиньи убили женщину», — говорится в материале Associated Press.

Как предотвратить распространение «суперсвиней» по континенту

Профессор Брук пояснил, что ключевым моментом в борьбе с парнокопытными является наличие системы обнаружения, которая находит их заранее, а затем быстро реагирует. Ученый и его коллеги задокументировали 62 000 случаев наблюдения диких свиней в Канаде.

Райан Брук отметил, что лучше всех на эту угрозу отреагировали власти Монтаны, где запретили выращивание и транспортировку диких свиней внутри штата.

«Единственный путь вперед — это действовать агрессивно и использовать все инструменты, имеющиеся в арсенале. Это могут быть большие наземные ловушки, или сетевые пушки, стреляющие с вертолетов. В некоторых штатах и ​​провинциях используются краудсорсинговые программы отслеживания „Визг свиней“», — рассказал профессор.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Когда еще США угрожало нашествие «суперсвиней»

В конце февраля обозреватель The Guardian Адам Гэббат сообщил, что Соединенным Штатам угрожает вторжение гибридных «суперсвиней».

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская „суперсвинья“ — гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, — готова проникнуть на север страны», — рассказал он.

Американский специалист Майкл Марлоу предупреждал, что дикие свиньи несут огромный ущерб окружающей среде, начиная от поедания урожая и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют риск для здоровья и безопасности человека.

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