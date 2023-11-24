Зоозащитница предупредила об участившихся случаях воровства собак в Москве Зоозащитница Борзова посоветовала москвичам не оставлять собак у магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве активизировалась серийная воровка собак, предупредила зоозащитница Юлия Борзова. В разговоре с «360» она посоветовала ни в коем случае не оставлять домашних любимцев без присмотра на улице, даже если надо просто зайти в магазин. За ноябрь успело произойти две кражи, но в обоих случаях питомцев удалось вернуть владельцам.

Она продолжает орудовать, люди продолжают привязывать собак, и закон никак ее не наказывает, потому что нет состава преступления. Одну из собак, например, нашли привязанной. И все. Другую нашли рядом с ней, но она была без поводка, — пояснила зоозащитница.

Борзова отметила, что первый подобный случай произошел еще год назад на станции метро «Орехово». Тогда женщина успела зайти в метро с украденным хаски, но уснула в вагоне, а другие пассажиры заметили на ошейнике собаки адресник и вернули питомца хозяйке. Позже москвичка сняла с поводка лабрадора в Зябликово. Тогда ее тоже поймали в метро, но уже на выходе. Волонтер отмечает, что поднимала вопрос кражи собак на встрече жителей с администрацией управы.

И тогда мне сказали, что ее знают, она сидела года три за кражу, но не собаки. Когда у нее обыск был, нашли фрагменты собаки. Мы сразу поняли, почему она их ворует. Еще одна причина — что у нее туберкулез. Видимо, она так хочет лечиться, — поделилась Борзова.

Зоозащитница предупредила, что ответственность за пропажу собак лежит и на самих хозяевах: питомец ни в коем случае не должен оставаться один привязанным у магазина. Кроме воров для животного на улице существуют и другие опасности, отметила Борзова.

Две жительницы столицы ранее украли собаку, ждавшую хозяйку около магазина. Злоумышленницы попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что одна из девушек стоит в магазине, «прикрывая» ту, которая отвязывает поводок от поручней.