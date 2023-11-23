США грозит вторжение самых агрессивных животных на Земле Профессор Брук предупредил об угрозе «вторжения» агрессивных диких свиней в США

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Дикие свиньи могут проникнуть на территорию США из Канады, сообщает издание The New York Post со ссылкой на заявление профессора Университета Саскачевана Райана Брука. По его словам, они являются самыми агрессивными живыми существами на планете, а также угрозой для экологии. Ученый также подчеркнул, что дикие свиньи всеядны, поэтому американские фермеры могут лишиться урожая.

Брук отметил, что эти животные не являются «коренными жителями» Северной Америки. Канадские фермеры начали разводить их примерно в 1980-х годах, однако позднее они были вынуждены выпустить их на свободу из-за отсутствия доходов с продажи мяса. Со временем эти животные приспособились к холодному канадскому климату и начали уничтожать урожаи. Кроме того, они являются переносчиками африканской чумы свиней и отличаются высокими темпами размножения.

Профессор отмечает, что проблему активного распространения диких свиней сложно решить. Это обусловлено тем, что охота на них затруднена. Вероятность успеха охотников составляет всего 3%, так как дикие свиньи — это ночные и осторожные животные. Полностью искоренить их популяции в Манитобе и Саскачеване невозможно, подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, жители Ялты заметили диких кабанов, опустошавших мусорные баки. По словам очевидцев, грохот от падения контейнера веселит этих животных.