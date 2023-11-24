Самец панды Жуи обрадовался снегопаду в Москве и попал на видео Московский зоопарк опубликовал видео играющей со снегом панды

Фото: vk.com/moscow_zoo

Панда Жуи, недавно ставший отцом, показал посетителям Московского зоопарка, как нужно радоваться снегопаду в Москве. Пресс-служба зверинца опубликовала видео, на котором медведь играет и валяется в снегу.

Жуи наслаждается снегопадом... Конечно, ему в пятничной пробке стоять не нужно, — прокомментировали видео в пресс-службе.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что маленькая панда, родившаяся у самки Диндин, быстро набирает вес в преддверии зимних холодов. Как заявила глава зоопарка Светлана Акулова, маленькая медведица весит уже больше 5 кг, она выросла до 56,1 см, или до 63,2 см с учетом длины хвостика.

Также Акулова показала видео, на котором панда Диндин играет с детенышем. Руководитель зоопарка отметила, что такая игра животных — это процесс общения и воспитания.

Рождение малышки стало первым в истории России. Раньше в стране большие панды никогда не давали потомство. Родители медвежонка, панды Жуи и Диндин, были подарены Пекином в 2019 году в честь 70-летия установления российско-китайских отношений.

Детеныш, появившийся на свет в конце августа, открыл глаза на 42-й день после рождения. 14 октября Акулова рассказала, что малышка прошла первый медосмотр, ее терморегуляция улучшилась, а вес достиг почти трех килограммов. В длину пандочка выросла до 40,1 см, плюс хвостик в 6,8 см.