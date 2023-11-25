Три леопарда вышли на дорогу в Приморье и попали на видео В районе приморского села Монакино автомобилисты встретили трех леопардов

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Пресс-служба национального парка «Земля леопарда» опубликовала кадры, на которых в районе села Монакино в Приморском крае автомобилисты заметили трех краснокнижных леопардов. Животные посмотрели на транспорт и затем ушли в лес. Предполагается, что это самка и два ее детеныша.

В парке отметили, что появление таких зверей на этой территории — естественное явление, поскольку лес, окружающий эту дорогу, считается ареалом их обитания. На канале предупредили, что при встрече с леопардами не стоит пытаться привлечь их внимание, автомобилистам также нужно соблюдать скоростной режим для безопасности проходящих мимо диких животных.

Ранее два амурских тигренка попали в объектив фотоловушки в Приморье. Ролик с охраняемыми животными опубликовала в социальных сетях пресс-служба нацпарка «Земля леопарда». Там пояснили, что с шести месяцев тигрята сопровождают мать во время охоты, во время этого они много играют, что помогает им усвоить необходимые навыки. Котята держатся с мамой-тигрицей первые несколько лет, пока не достигнут половой зрелости, пояснили эксперты.

До этого в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье сообщили, что амурская тигрица по имени Северина, которая стала первой представительницей своего вида на прибрежной территории за последние несколько лет, окончательно обжила владения. Хищница стала часто попадать в камеры видеонаблюдения вместе с подросшим тигренком.