На территории приморского заповедника заметили амурскую тигрицу с котенком

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Амурская тигрица по имени Северина, которая стала первой представительницей своего вида на прибрежной территории Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье за последние несколько лет, окончательно обжила владения, сообщила пресс-служба организации. Там уточнили, что хищница стала часто попадать в камеры видеонаблюдения вместе с подросшим тигренком. Последняя встреча произошла 8 ноября, когда дежурные госинспекторы наткнулись на семейство рядом с трассой Пластун-Терней.

В Telegram-канале организации опубликовали видеозапись встречи с хищниками. Животные вели себя спокойно и никакой агрессии по отношению к людям не проявляли, а котенок даже прилег отдохнуть, пока его снимали на камеру.

Сейчас тигренок сопровождает мать во время обхода своих владений и активно изучает территорию. Отметим, что тигриц с потомством на территории урочища Благодатное, где поселилась Северина с тигренком, не отмечали более 10 лет, — отметили представители заповедника.

На основе видеоматериалов специалисты Сихотэ-Алинского заповедника сделали вывод, что хищница растит маленького самца. Также на тропах остаются характерные следы, которые говорят о том, что иногда Северину с потомством навещает отец малыша — тигр, с которым она около года назад сыграла «тигриную свадьбу» с перекличками и совместными прогулками по лесу.

Ранее национальный парк «Земля леопардов» показал видеозапись с танцами бурого медведя. На кадрах видно, как косолапый чешется спиной о дерево на фоне живописного пейзажа, таким образом он помечал территорию, оставляя свой запах и комки шерсти.