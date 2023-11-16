Прогулка пары амурских тигрят попала на видео В Приморье фотоловушка сняла прогулку двух юных амурских тигрят

Фото: «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Два амурских тигренка попали в объектив фотоловушки в Приморье. Ролик с охраняемыми животными опубликовала в социальных сетях пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Одному исследовать это мир любопытно, но когда у тебя есть брат/сестра, будто и дорога становится короче, и путешествия — увлекательнее. Эти юные амурские тигры еще следуют за своей мамой-хищницей, — сказано в публикации.

В нацпарке пояснили, что с шести месяцев тигрята сопровождают мать во время охоты, во время этого они много играют, что помогает им усвоить необходимые навыки. Котята держатся с мамой-тигрицей первые несколько лет, пока не достигнут половой зрелости, пояснили эксперты.

Ранее в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье сообщили, что амурская тигрица по имени Северина, которая стала первой представительницей своего вида на прибрежной территории за последние несколько лет, окончательно обжила владения. Хищница стала часто попадать в камеры видеонаблюдения вместе с подросшим тигренком.

Последняя встреча произошла 8 ноября, когда дежурные госинспекторы наткнулись на семейство рядом с трассой Пластун — Терней. Животные вели себя спокойно и никакой агрессии по отношению к людям не проявляли, а котенок даже прилег отдохнуть, пока его снимали на камеру.