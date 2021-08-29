США сообщили о возобновлении работы ядерного реактора в КНДР

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Северная Корея возобновила работу ядерного реактора в Йонбене для производства Плутония. Такие предположительные данные содержатся в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, возобновление работы реактора в КНДР нужно для расширения арсенала ядерного оружия.

С начала июля появились некоторые признаки, в том числе сброс охлаждающей воды, что указывает на работу реактора, — говорится в докладе МАГАТЭ.

Также в публикации указано, что КНДР использует соседнюю с реактором лабораторию, чтобы отделять плутоний из отработанного топлива, удалённого из реактора.

Реактор не работал с 2018 года до начала июля текущего года. Согласно выводам специалистов агентства, действия КНДР КНДР «вызывают глубокую тревогу» и явным образом нарушают резолюции Совбеза ООН.

Ранее разведывательная служба Южной Кореи проинформировала правительство в Сеуле, что руководство Северной Кореи распределяет стратегический запас риса среди населения. Согласно сообщениям разведки Южной Кореи, аномально жаркая погода в КНДР и неурожай поставили страну перед угрозой голода.