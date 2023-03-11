США призвали Китай «рассказать правду» о распространении COVID-19 Сенатор США Хоули призвал Си Цзиньпина признать роль Китая в появлении COVID-19

Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором призвал того признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. В своем послании конгрессмен сообщил китайскому лидеру о принятии конгрессом своего законопроекта, обязывающего администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект скоро станет законом, если только вы не сможете убедить президента Байдена наложить не него вето. Время вышло. Расскажите правду о своей роли в распространении COVID по миру, — написал Хоули.

По словам сенатора, с ним связывалось посольство КНР в США и просило отозвать законопроект, где предлагается в качестве основной версии рассматривать утечку вируса из лаборатории в Ухане и где содержатся обвинения в адрес Пекина в отказе от сотрудничества.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса. Для вступления закона в силу его должен подписать глава государства.

Впервые версию об утечке в конце 2020 года озвучил заместитель советника тогдашнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер. По его словам, согласно последним разведывательным данным, имела место утечка вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, находящегося в 11 милях от рынка Ухани.