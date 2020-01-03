https://static.news.ru/photo/46761950-2f64-11ea-b014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты начали отправку в Кувейт более 4 тыс. солдат и офицеров 82-й воздушно-десантной дивизии. Уже доставлены на Ближний Восток 700 военнослужащих, в течение пары дней к ним присоединятся ещё 3,5 тыс. десантников.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя дивизии, которая расквартирована в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина).

Издание отмечает, что укрепление американских позиций на Ближнем Востоке вызвано ожиданиями Пентагона акций возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Пафосная угроза была опубликована в Twitter президента. Он добавил, что некоторые из этих целей будут высокого уровня, значимые для Ирана и его культуры. Удар будет «быстрым и точным», пообещал Трамп.