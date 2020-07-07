США анонсировали «значительные меры» против КНР из-за «аннексии» Гонконга

https://static.news.ru/photo/03accbca-c143-11ea-b92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые штаты в ближайшее время предпримут новые «значительные меры» против КНР по Гонконгу, поскольку исходят из того, что Китай «аннексировал» Гонконг. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая. Гонконг де-факто оказался аннексирован КНР, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу, — сказал О'Брайен журналистам президентского пула.

США уже предприняли ряд действий, включая ограничение поставок военных технологий и визовые ограничения, в ответ на введение КНР нового закона о нацбезопасности в Гонконге.

Президент Дональд Трамп уже заявил, что Гонконг больше не будет рассматриваться как отдельное образование, он будет рассматриваться как часть Китая. Будет некоторое количество норм регулирования и ряд действий, которые будут осуществлены для реализации этой концепции президента, — добавил О'Брайен.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользовался широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг должен сохранять широкую автономию до 2047 года.

Однако 30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступил в силу 1 июля 2020 года — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. Принятие документа сопровождалось массовыми протестами в Гонконге.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

Ранее NEWS.ru писал, что данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.