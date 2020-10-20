Соловьёв упрекнул США за уничтожение российских аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/3122408a-1332-11eb-8e6a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался по поводу уничтожения в США аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поставленных Москвой. По его словам, аппараты «Авента-М» могли спасти ни одну жизнь.

Пусть посмотрят, сколько американцев умерло от ковида, и подумают, может быть, если бы они использовали российские аппараты, можно было бы спасти людям жизнь, — отметил телеведущий в беседе с «Вечерней Москвой».

Соловьёв добавил, что ситуация с утилизацией медтехники показывает, что для Вашингтона выгоднее — пытаться спасать граждан или получить повод для антироссийской истерии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал «демонстративным пренебрежением» уничтожение российских аппаратов ИВЛ в США. Информацию о якобы технической несовместимости аппаратов с американскими электросетями Онищенко назвал неубедительной, так как эта проблема решается элементарными адаптерами для розеток.