Стало известно о возможном новом командующем миротворцами РФ в Карабахе

Российский миротворческий контингент в Карабахе может возглавить генерал-майор Андрей Волков, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на свои источники. На настоящий момент этот пост занимает герой России, генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

Как сообщается , замена командующего производится в рамках плановой ротации. К настоящему моменту уже начат процесс приёма-передачи дел.

Волков был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе с ноября 2020 года по май 2021 года, когда эту должность занимал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Сейчас он является начальником войск РХБЗ Южного военного округа МО РФ.

Первым командующим миротворческим российским контингентом в Карабахе был назначен Рустам Мурадов. 6 сентября он завершил свою миссию, затем на этом посту его на короткое время сменил генерал-майор Михаил Кособоков. Официально 25 сентября на его смену пришёл Геннадий Анашкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что благодаря присутствию российских миротворцев в Карабахе были восстановлены социальные объекты, проведено разминирование территорий ряда районов, а также улучшилась гуманитарная ситуация. Глава государства выразил благодарность российским военным за выдержку, стойкость и профессионализм.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.