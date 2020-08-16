СМИ: антисирийские санкции могут коснуться европейских компаний

https://static.news.ru/photo/6a12fa4e-dff5-11ea-8c43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении компаний, которые взаимодействуют с властями Сирии, причём санкции могут коснуться и европейских фирм.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. По словам источников издания, США расследуют деятельность «международных компаний, связанных с сирийским режимом». Авторы статьи указывают, что в число этих компаний могут войти европейские фирмы, работающие в сфере недвижимости, связанные с семьёй президента Сирии Башара Асада. Также ограничения могут коснуться «сторонников и деловых партнёров сирийского режима в Ливане и ОАЭ».

Ранее журналисты WSJ сообщали, что Вашингтон намерен ужесточить санкции против Сирии, чтобы заставить правящую верхушку страны уйти, однако эксперты сомневаются в эффективности такого подхода. В частности, бывший директор управления по контролю над иностранными активами Минфина США Джон Смит заявил, что сложно понять, что делает Вашингтон в Сирии, «кроме внесения группы функционеров сирийского режима в список, который их не волнует».

Как передавал NEWS.ru, советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен посетовал, что у Вашингтона не осталось целей для санкций в России.