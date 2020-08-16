СМИ: антисирийские санкции могут коснуться европейских компаний

Вашингтон может ввести ограничительные меры в отношении компаний, которые взаимодействуют с властями Сирии, причём санкции могут коснуться и европейских фирм.
Об этом
Ранее журналисты WSJ сообщали, что Вашингтон намерен ужесточить санкции против Сирии, чтобы заставить правящую верхушку страны уйти, однако эксперты сомневаются в эффективности такого подхода. В частности, бывший директор управления по контролю над иностранными активами Минфина США Джон Смит заявил, что сложно понять, что делает Вашингтон в Сирии, «кроме внесения группы функционеров сирийского режима в список, который их не волнует».
Как передавал NEWS.ru, советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен посетовал, что у Вашингтона не осталось целей для санкций в России.
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