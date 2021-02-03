Случаи заражения ещё двумя штаммами коронавируса зафиксированы в Турции

https://static.news.ru/photo/6d29c2c4-664d-11eb-b978-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Турции были зафиксированы два новых штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

По его словам, кроме британского штамма были выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского.

Пациенты и люди, которые с ними контактировали, были изолированы в больницах, — написал министр на своей странице в Twitter.

Bilim Kurulumuz bugÃ¼n haftalÄ±k toplantÄ±sÄ±nÄ± yaparak aÅÄ±lama Ã§alÄ±ÅmalarÄ±nÄ± ve hastalÄ±ÄÄ±n seyrini gÃ¶zden geÃ§irdi. Mutasyonlar ve vakalarÄ±n yeniden artÄ±Å trendine karÅÄ± dikkat edilecek hususlar gÃ¼ndemdeydi. pic.twitter.com/RvvRSrwAnL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021

Ранее во Вьетнаме обнаружили штамм коронавируса, который подобен британскому. Медики смогли выявить его наличие после массового тестирования жителей провинций Хайзыонг и Куангнинь. До этого в стране был обнаружен южноафриканский вариант COVID-19, он был выявлен у тех, кто прибыл во Вьетнам из-за границы. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1650 человек, выздоровели 1460, скончались 35.

Как писал NEWS.ru, японский Минздрав сообщил об обнаружении очага британского штамма коронавируса в префектуре Сайтама. Были заражены три человека, которые до этого пообщались с мужчиной, подхватившим британский штамм.