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Случаи заражения ещё двумя штаммами коронавируса зафиксированы в Турции

21:22, 03 февраля 2021 13
Фото: pixabay.com

В Турции были зафиксированы два новых штамма коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

По его словам, кроме британского штамма были выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского.

Пациенты и люди, которые с ними контактировали, были изолированы в больницах, — написал министр на своей странице в Twitter.

Ранее во Вьетнаме обнаружили штамм коронавируса, который подобен британскому. Медики смогли выявить его наличие после массового тестирования жителей провинций Хайзыонг и Куангнинь. До этого в стране был обнаружен южноафриканский вариант COVID-19, он был выявлен у тех, кто прибыл во Вьетнам из-за границы. С начала пандемии во Вьетнаме заболели 1650 человек, выздоровели 1460, скончались 35.

Как писал NEWS.ru, японский Минздрав сообщил об обнаружении очага британского штамма коронавируса в префектуре Сайтама. Были заражены три человека, которые до этого пообщались с мужчиной, подхватившим британский штамм.

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