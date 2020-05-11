Сингапурские учёные отменили свои прогнозы о сроках окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/b5c761b8-934d-11ea-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Сингапурского университета технологий и дизайна удалили с сайта все графики своих прогнозов об окончании пандемии коронавируса в странах мира, заявив об их неактуальности в связи с быстро меняющейся обстановкой.

До 6 мая учёные предполагали, что вспышка COVID-19 в России должна закончиться 17 августа, затем они перенесли срок на 24 августа, а 7 мая сдвинули дату на 8 сентября.

Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых заключается в том, чтобы сейчас сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводиться в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределённости, — отметили специалисты.

Как ранее писал NEWS.ru, процесс заражения коронавирусом в России снижается, что означает скорый выход из карантина. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.