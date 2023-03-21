Си Цзиньпин позвал Путина в Китай

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Глава КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году. Такое же приглашение получил премьер-министр Михаил Мишустин, которому, по словам китайского лидера, посетить Пекин нужно как можно скорее, передает РИА Новости.

Я вчера пригласил официально президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, — сказал Си Цзиньпин на встрече с Мишустиным.

Также глава КНР напомнил, что в 2023 году в Китае состоится международный форум «Один пояс — один путь». На первых двух мероприятиях в прошлые годы Путин присутствовал лично.

Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, выразив уверенность, что этот визит будет плодотворным. На встрече с президентом РФ он также заявил, что уверен в победе Путина на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин не говорил об участии Путина в выборах, а лишь высказал прогноз, что россияне поддержали бы его кандидатуру.