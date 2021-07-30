Штат посольства и консульств США в РФ сократится

США с 1 августа должны привести состав своего посольства и консульств в России в соответствие с новыми требованиями РФ. Вашингтону с этого дня запрещено нанимать на работу граждан России и третьих стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 июля сообщил, что США вынуждены уволить 182 сотрудника, принятых на работу в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, а также десятки людей, которые работали по контракту.

Эти досадные меры серьёзно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями, — отметил госсекретарь.

В МИД РФ поясняли, что Москва не станет чинить препятствий, если Вашингтон станет менять сотрудников посольства из числа россиян гражданами США.

Ранее стало известно, что после 1 августа 2021 года в посольстве США в Москве будут работать 120 сотрудников. Об этом сообщил посол США в РФ Джон Салливан. Он отметил, что штат сократится на 90%, и напомнил, что в 2016 году в посольстве работали 1200 человек.