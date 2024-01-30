Россия поставила Сербии комплекс РЭБ «Репеллент» Вучич: Сербия получила от России комплекс РЭБ «Репеллент»

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Сербская армия получила комплекс радиоэлектронной борьбы «Репеллент» из России, сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, которые приводит РИА Новости, Белграду также поставили китайские зенитно-ракетные комплексы FK-3.

При все более тяжелом снабжении, покупке и доставке мы близки к тому, чтобы укомплектовать три батареи [китайских ЗРК] FK-3, которые имеют большое значение для нашей ПВО. Завершаем еще некоторые вещи — уже 15 февраля увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили, — комплекс РЭБ «Репеллент», — заявил Вучич.

Комплекс РЭБ «Репеллент» предназначен для электронной борьбы с дронами, указал Вучич. По его словам, новые системы будут представлены в городе Ниш в День государственности Сербии.

Глава государства добавил, что нужно ускорять и наращивать объемы производства на сербских оборонных предприятиях для вооружения армии. Кроме того, он заявил о необходимости увеличить число военнослужащих для обслуживания новых систем РЭБ и ПВО.

В феврале 2023 года Вучич пожаловался, что Сербия не может получить от России системы РЭБ «Репеллент» и «Красуха», которые к тому моменту уже были заказаны. В сентябре того же года президент Сербии заявил, что проблемы с доставкой систем возникли из-за начала СВО.