Вучич пожаловался на трудности с доставкой «Красухи» и «Репеллента» Вучич: Сербия не может получить заказанные в РФ системы РЭБ «Красуха» и «Репеллент»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Сербия заказала в России системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» и «Репеллент», но не может их получить. Об этом в эфире TV Pink сообщил президент страны Александр Вучич. Ранее он уже жаловался на проблемы с поставками из РФ.

Мы заказали у России «Красуху» и «Репеллент», и сейчас мы не можем их получить, — рассказал Вучич.

На полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX в Абу-Даби Вучич уже сетовал на то, что в настоящее время стало невозможно получить «запчасти» из России, так как они имеют военное значение и это происходит «не по вине русских». Также сложности возникают с поставками из Китая, в связи с чем Сербия начала ориентироваться «на себя и на свою промышленность».

Во вторник, 21 февраля, Вучич заявил, что в ближайшие три дня ситуация в зоне проведения российской спецоперации на Украине может серьезно измениться. Сербский лидер пояснил, что такой вывод сделал из заявлений президента России Владимира Путина о том, что он будет продолжать «очень интенсивную борьбу» на Украине