Сенатор США: Китай саботирует создание вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/c55063ca-a8a9-11ea-91ec-fa163e074e61_660.jpg Рик Скотт Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский сенатор от Республиканской парти Рик Скотт обвинил Китай в препятствовании разработкам вакцины от коронавируса на Западе.

Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить её, — заявил он в интервью телеканалу ВВС.

Какими именно доказательствами располагается Вашингтон, сенатор не уточнил.

По мнению Скотта, Пекин не хочет, чтобы США первыми создали вакцину, поскольку является «противником Америки и демократии во всём мире». Он также предположил, что Китай не станет делиться вакциной от коронавируса, если сумеет создать её раньше других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19. В Вашингтоне заявили, что КНР стоит за кибератаками, которым подвергаются американские учреждения, ведущие связанные с коронавирусом исследования.

В мире насчитывается более 7 млн инфицированных COVID-19, более 403,9 тысяч погибли, более 3,4 млн выздоровели. Первое место по количеству заражённых занимает США — более 1,8 млн человек.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.