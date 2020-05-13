США обвинили Китай в попытке похищения наработок по вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/553ce052-953c-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Davide Fracassi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецслужбы Соединённых Штатов заявили, что за кибератаками на американские учреждения, которые занимаются связанными с коронавирусом исследованиями, стоит Китай.

Совместное заявление Федерального бюро расследований и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры опубликовано на сайте ФБР. В нём говорится, что хакеры пытались похитить данные, касающиеся вакцины от коронавируса, его диагностики и лечения.

Вашингтон при этом возлагает на Пекин вину в распространении коронавирусной инфекции. Так, ранее австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании) написала, что Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,2 млн человек по всему миру, более 293 тысяч скончались. Больше всего выявленных случаев коронавируса приходится на США. Здесь заболели более 1,3 млн человек.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники пытаются использовать ситуацию с коронавирусом в мире для продвижения своего видения мирового порядка, писал NEWS.ru.