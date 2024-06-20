Сборная Сербии пригрозила сняться с чемпионата Европы по футболу

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Сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы по футболу, заявил генеральный секретарь Сербского футбольного союза Йован Шурбатович. По его словам, это произойдет, если УЕФА не накажет команды Албании и Хорватии, чьи болельщики выкрикивали оскорбления в адрес сербов, передает портал Sport Klub.

То, что произошло, возмутительно. Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось, — отметил он.

Скандал разгорелся на матче второго тура группового этапа между сборными Албании и Хорватии (2:2). Болельщики команд на трибунах скандировали Ubij Srbina, что переводится как «убей серба».

Это не единственный случай оскорбительного поведения футбольных фанатов на Евро-2024. Так, во время игры в Германии между сборными Турции и Грузии грузинские фанаты оскорбили президента России Владимира Путина. Этот момент был показан по телевидению, но позднее его удалили. Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» и бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала акцию грузинских фанатов провокацией.