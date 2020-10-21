Саркисян обсудит ситуацию в Карабахе с генсеком НАТО и главой Евросовета

https://static.news.ru/photo/51a706fe-1370-11eb-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: ՀՀ նախագահի աշխատակազմ/ Office of the President of the Republic of Armenia/facebook.com

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Брюссель для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. У него запланированы встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, армянский лидер намерен встретиться с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и другими высокопоставленными лицами, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад Саркисян призвал Альянс и ЕС оказать давление на Турцию, которая, по его словам, вмешивается в конфликт в Карабахе и тем самым сеет нестабильность на Южном Кавказе.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян привлёк немецких ультраправых политиков к конфликту в Карабахе. При посещении региона они заявили о поддержке самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики, а также пообещали ввести санкции против Турции. Азербайджан намерен направить в МИД ФРГ ноту протеста в связи с этим визитом.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.