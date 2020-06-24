Санкции США могут помешать Ирану в выполнении ядерной сделки

https://static.news.ru/photo/744c6abc-b657-11ea-849e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Односторонние санкции США могут помешать Тегерану выполнять условия ядерной сделки. Об этом написал в докладе генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он напомнил, что Штаты вновь ввели санкции в отношении Ирана с мая 2018 года. Вашингтон продолжает придерживаться своей политики и не делает исключения в отношении торговли нефти с Ираном, а также по проектам ядерного нераспространения, сообщает ТАСС.

Эти действия по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231, и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции, — говорится в докладе Гутерриша о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

NEWS.ru писал, что МИД России призвал Францию, Германию и Великобританию продолжить сохранение ядерной сделки с Ираном. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва всегда отдавала должное конкретному вкладу «евродвойки» и Великобритании по сохранению СВПД.

Дипломат подчеркнула, что её британские, германские и французские коллеги нагнетают напряжённость вокруг ядерной программы Ирана в МАГАТЭ, а также спекулируют на теме «механизма разрешения споров». Эти действия не вяжутся с заявлениями в приверженности СВПД.