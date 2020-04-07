Самолёт с россиянами вылетел из аэропорта Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/0b588bdc-7951-11ea-a9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый самолёт «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Его прибытие в аэропорт «Шереметьево» ожидается 8 апреля в 15:25 мск.

Количество зарегистрировавшихся на рейс пассажиров не называется. Известно, что Boeing 777-300 располагает 402 пассажирскими креслами, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в салон попали только россияне, которые направили свои данные на портал Госуслуг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за границы. Он затрагивает ближайшие дни, по 13 апреля включительно. Так, 8 апреля в Москву должны прилететь два рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка (США) и Мале (Мальдивы). 9 апреля также «Аэрофлот» планирует доставить в столицу соотечественников из Денпасара, крупнейшего города острова Бали.