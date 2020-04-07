График вывоза россиян из-за рубежа представила Росавиация

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Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за границы. Он затрагивает ближайшие дни, по 13 апреля включительно.

Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Так, 8 апреля в Москву должны прилететь два рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Нью-Йорка (США) и Мале (Мальдивы). 9 апреля также «Аэрофлот» планирует доставить в столицу соотечественников из Денпасара, крупнейшего города острова Бали.

10 апреля рейсами «Аэрофлота» собираются вернуть россиян в Москву и Санкт-Петербург из Бангкока (Таиланд) и Ларнаки (Кипр). На этот же день запланированы два рейса «Сибири» из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс Токио — Владивосток.

Из Таиланда собираются вывозить россиян и 11 апреля — рейсами «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. На этот день планируется и рейс из Антальи (Турция) в Москву. «Уральские авиалинии» доставят россиян в Красноярск, Казань и Уфу.

Кроме того, на 12 и 13 апреля «Аэрофлот» планирует рейсы в Москву из Мадрида (Испания), Токио (Япония), Подгорицы (Черногория) и Гоа (Индия).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минтранс сообщил об эвакуации российских граждан из других стран. Людей с билетами авиакомпаний из РФ будут вывозить бесплатно. При этом клиентам иностранных авиакомпаний возвращение домой обойдётся в €200—400 в зависимости от дальности перелёта. Скидки будут сделаны только детям.