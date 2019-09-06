https://static.news.ru/photo/40dd7cb6-d18d-11e9-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Борт таиландского лоукостера Air Asia был вынужден вернуться в главный международный аэропорт Мальдивских островов через 22 минуты после вылета. Причина — пожар в одном из двигателей.

Пассажиры и пилоты во время экстренной посадки не пострадали, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда. Происшествие случилось поздно вечером 5 сентября, однако информация о нём обнародована таиландским департаментом гражданской авиации только 7 сентября, после получения от авиакомпании доклада об аварии.

Ранее News.ru писал, как 15 августа Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.