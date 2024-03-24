Самое высокое здание в мире подсветили в цвета флага России «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета флага РФ после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самое высокое здание в мире «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета флага России в знак поддержки в связи с терактом в «Крокусе», передает Telegram-канал «112». На небоскребе размещена надпись — «ОАЭ солидарны с Россией».

UAE stands in solidarity with Russia, — говорится на здании.

Рамка в Дубае также окрасилась в цвета российского триколора, сообщает Telegram-канал «Соловьев». Уточняется, что таким образом также демонстрируется связь с российским народом «в это непростое время».

Ранее Республика Сербская объявила 24 марта днем трауром по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Глава страны Милорад Додик пояснил, что таким образом государство хочет выразить соболезнования российскому народу и почтить память убитых.

Аналогичное решение приняли власти Никарагуа. Президент Даниэль Ортега рассказал, что весь день в регионе будет приспущен государственный флаг. Кроме того, в стране пройдут мероприятия в память о жертвах теракта, «который унес жизни братьев из России».

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». По его словам, в стране осуждают «зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания».