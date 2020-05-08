Саакашвили пригрозил Грузии голодом

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Грузию ждёт повальный голод, если она испортит отношения с Киевом. Он считает, что Грузия больше нуждается в Украине, чем та в ней.
Экс-президент в эфире телеканала Mtavari Arxi
Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода, — выдал Саакашвили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что вместе с коллегами предупреждал Украину об опасности назначения Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.
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