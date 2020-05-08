Саакашвили пригрозил Грузии голодом

https://static.news.ru/photo/b5396ca2-932d-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Грузию ждёт повальный голод, если она испортит отношения с Киевом. Он считает, что Грузия больше нуждается в Украине, чем та в ней.

Экс-президент в эфире телеканала Mtavari Arxi пояснил , что люди ходят в магазины, покупают колбасу, гречку, молоко и прочие продукты, которые «завозятся с Украины».

Украина является очень важным рынком сбыта для нашей продукции. Бросить тень на отношения с Украиной будет катастрофой, и завтра люди в Грузии умрут от голода, — выдал Саакашвили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили заявил, что вместе с коллегами предупреждал Украину об опасности назначения Михаила Саакашвили на какой-либо государственный пост.