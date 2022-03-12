Рябков: предложения России Западу по гарантиям безопасности изменились

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что предложения российской стороны Западу по гарантиям безопасности изменились из-за ситуации на Украине. По его словам, главной задачей остаётся достижение тех целей, которые ставит руководство РФ в ходе спецоперации в этой стране.

Я не стал бы говорить о том, что предложения такого рода (предложения России о гарантиях безопасности), о которых вы сказали, остаются в силе, всё же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная, и вопрос стоит о том, чтобы обеспечить достижения тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией, эти цели неоднократно озвучивались, о них хорошо известно, — заявил Рябков.

Ранее замглавы МИД сообщил, что специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца. Он добавил, что Москва по-прежнему видит перспективы для диалога с Киевом и готова к переговорам.

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предложила Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предложила закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Впоследствии Москва получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Вашингтон не ответил на самый главный вопрос — о нерасширении Альянса на восток.