Рябков заверил, что операция России на Украине будет доведена до конца

Специальная операция России по демилитаризации Украины будет доведена до конца, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что Москва по-прежнему видит перспективы для диалога с Киевом и готова к переговорам.

Специальная операция будет доведена до конца, демилитаризация Украины, её денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик, и многое другое. Всё это должно быть обеспечено, — сказал Рябков.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что 2 марта не cостоялись переговоры между Москвой и Киевом, однако «Россия работает и на дипломатическом треке со всеми, кто открыт и готов к такой работе».

Что каcается поставок Западом вооружений Украине, то это дипломат назвал «безумной накачкой режима в Киеве». По его мнению, политики Запада перестали брезговать любыми средствами.

Рябков ранее прокомментировал ситуацию с введёнными в отношении Москвы санкциями, заявив, что их долгосрочность может оказаться под вопросом. Он предположил, что со временем ограничения могут быть отменены.