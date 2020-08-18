Руководитель мятежников в Мали заявил об аресте президента и премьера

https://static.news.ru/photo/bab999f4-e17f-11ea-9747-fa163e074e61_660.jpg Ибрагима Бубакара Кейта Фото: Ibanez-Picciarella/Ropi/Global Look Press

В Мали арестованы президент страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе. Об этом сообщил руководитель мятежных военных.

Мы можем вам сказать, что президент и премьер-министр находятся под нашим контролем. Мы их арестовали у него [в резиденции президента], — цитирует РИА Новости сообщение представителя мятежников.

Он добавил, что оба высокопоставленных лица находятся сейчас в бронетранспортёре, который везёт их в Кати. В этом населённом пункте находится военная база, на которой начался мятеж.

Правительство Мали ранее обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

Как писал NEWS.ru, организаторами мятежа в районе столицы Мали Бамако является группа высокопоставленных военных — полковники Дьяу и Камара и генерал Шейк Фантамади Дембеле.