Руководитель мятежников в Мали заявил об аресте президента и премьера

В Мали арестованы президент страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе. Об этом сообщил руководитель мятежных военных.
Мы можем вам сказать, что президент и премьер-министр находятся под нашим контролем. Мы их арестовали у него [в резиденции президента], —
цитируетРИА Новости сообщение представителя мятежников.
Он добавил, что оба высокопоставленных лица находятся сейчас в бронетранспортёре, который везёт их в Кати. В этом населённом пункте находится военная база, на которой начался мятеж.
Правительство Мали ранее обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.
Как писал NEWS.ru, организаторами мятежа в районе столицы Мали Бамако является группа высокопоставленных военных — полковники Дьяу и Камара и генерал Шейк Фантамади Дембеле.
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