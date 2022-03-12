RT: кадры посещения Зеленским раненых бойцов ВСУ оказались фейком

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором он посетил раненых солдат ВСУ в госпитале. Однако в кадр попала медик Инна Дерусова, погибшая ещё 26 февраля. Факт смерти Дерусовой подтвердили её родственники. После этого Зеленский присвоил ей звание Героя Украины посмертно, пишет RT.

Получается, опубликованное видео встречи президента Украины с ранеными бойцами 13 марта — фейк. Ролик был записан ещё в феврале, до смерти Инны Дерусовой, — сообщили в Telegram-канале издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность компании Meta за возможность публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Зеленский опубликовал своё обращение к руководству корпорации в Twitter.

Глава Украины также поблагодарил другие платформы, которые имеют активную гражданскую позицию и поддерживают жителей страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны информации, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».