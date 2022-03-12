Зеленский поблагодарил компанию Meta за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность компании Meta за возможность публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Зеленский опубликовал своё обращение к руководству корпорации в Twitter, пишет РИА Новости.

Глава Украины также поблагодарил другие платформы, которые имеют активную гражданскую позицию и поддерживают жителей страны.

Ранее представитель Госдумы России Султан Хамзаев обратился к главе корпорации Meta Марку Цукербергу, потребовав от него публичных извинений за поощрение призывов к насилию в адрес российских военных.

Напомним, что Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Завершение процедуры по ограничению доступа в Instagram на территории РФ произойдёт в 00 часов 14 марта. Такое решение было принято из-за того, что компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих соцсетях в отношении граждан РФ.