В Госдуме потребовали публичных извинений от Марка Цукерберга

Представитель Госдумы России Султан Хамзаев обратился к главе корпорации Meta Марку Цукербергу, потребовав от него публичных извинений за поощрение призывов к насилию в адрес российских военных. Об этом сообщает URA.RU.

Российский народ никогда не забывает тех, кто потворствует самым худшим нацистским проявлениям. Граждане России долгие годы пользовались продуктами компании Meta. Понятно, что заявление было сделано по прямому указанию от их начальства в Вашингтоне, диктаторски приказывающего всем, как «досаждать России», — заявил депутат.

Хамзаев уточнил, что владельцы любых социальных сетей должны соблюдать моральные нормы. Депутат считает, что в случае несоблюдения морально-этических норм необходимо отказаться «от таких социально опасных сетей». Кроме того, он отметил, что Цукербергу никогда не поздно извиниться за свой поступок.

Напомним, что Meta из-за событий на Украине временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Завершение процедуры по ограничению доступа в Instagram на территории РФ произойдёт в 00 часов 14 марта. Такое решение было принято из-за того, что компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих соцсетях в отношении граждан РФ.