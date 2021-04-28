Россию «развели» с Суданом: кто компрометирует договор о базе

Опубликованные арабскими СМИ данные о приостановке соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) были отвергнуты российской дипмиссией в Хартуме. По словам дипломатов, ни о какой заморозке договорённостей Москву не уведомляли. Однако информация о возможном российско-суданском разрыве поднимает проблему того, что до сих пор как внутри Хартума, так и среди глобальных игроков остаются противники присутствия ВМФ РФ на побережье Красного моря.

Посольство РФ в Судане подчеркнуло , что утверждения о заморозке двустороннего соглашения не соответствуют действительности, «что бы при этом ни говорилось так называемыми источниками».

Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало, — уверили в дипмиссии.

Импульс для дискуссии дали арабские СМИ. Так, базирующийся в ОАЭ телеканал Al-Arabiya со ссылкой на информированные источники сообщил , что Хартум решил приостановить действие соглашения, «подписанного Москвой с прежним режимом», до того момента, пока оно не будет утверждено законодательным органом, суверенным советом и правительством. В то же время циркулировали сообщения, что власти африканской страны уведомили об этой инициативе россиян. Уточнялось, что до того момента, пока договорённости не будут одобрены официально, любое новое размещение кораблей ВМФ России будет запрещено.

Показательно, как отреагировали на эти утверждения на Западе. В частности, бывший глава офиса американского спецпосланника по Судану Кэмерон Хадсон обратил внимание на то, что для Вашингтона российско-суданская сделка была очень проблематичным вопросом. Отставной дипломат выразил удовлетворение данными о возможном срыве соглашения.

Если русские собираются действовать в Судане, а они собираются, я бы предпочёл, чтобы они делали это официально, средь бела дня, вместе с Вооружёнными силами Судана, чем подпольно и с Силами быстрой поддержки через посредничество ЧВК Вагнера, — подчеркнул Хадсон.

Основа для российского присутствия в Судане была заложена ещё при предыдущем лидере Омаре Башире, однако договор о создании ПМТО ВМФ РФ в Порт-Судане был официально оформлен в 2020 году уже при новых, переходных властях, пришедших в результате государственного переворота. Несмотря на то что объект, в соответствии с текстом договорённостей, рассчитан на проведение ремонта, пополнение запасов и организацию отдыха членов экипажа кораблей ВМФ РФ, его неуклонно называли «российской военной базой» или по крайней мере видели в нём предпосылку для появления полноценного военно-морского объекта. Именно поэтому в прошлом году западные эксперты наперебой говорили о скором восстановлении исторического статуса РФ в регионе Красного моря.

Ибрагим Ишак/РИА Новости

Однако переходные структуры не были монолитны, поэтому среди местных политиков появились критики присутствия Москвы в Порт-Судане. Так, представитель основной оппозиционной коалиции «За свободу и перемены» Камаль Болад раскритиковал армейские силы за то, что те якобы «присвоили себе право принимать решения» во внешнеполитической сфере. Он обратил внимание на то, что процесс принятия дипломатических инициатив остаётся крайне непрозрачным и вызывает параллели со временами свергнутого президента Башира. Болад напомнил вооружённым силам, что все группы, вошедшие в переходное правительство, договорились «строить сбалансированные отношения с различными региональными и международными блоками», однако появление ПМТО ВМФ России только нарушает эту динамику.

Кроме того, российское присутствие в Судане, как сообщалось, настораживает Вашингтон, который предпочёл бы вытеснить Москву с побережья Красного моря. О том, что на суданской арене видны признаки российско-американского соперничества, можно было судить по динамике захода в местные гавани военных кораблей. Кому может в итоге продемонстрировать лояльность новое суданское руководство, предполагать трудно. Но прошлогоднее решение Хартума нормализовать дипломатические отношения с Израилем и его попытки выйти из американских санкционных списков показывают, на чьей стороне остаются предпочтения части политиков.

Не исключено, что сообщения о возможном срыве российско-суданской сделки могут быть элементом давления. Неслучайно российское посольство, комментируя информацию арабских СМИ, отметило, что те, кто делает подобные утверждения, преследуют чёткую цель — нанести ущерб традиционно дружественным отношениям Москвы и Хартума.