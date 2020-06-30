ООН обвинила Россию в запугивании населения во время борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/093267a2-babe-11ea-b2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Китая и России «запугивали» журналистов, блогеров и активистов, особенно на региональном уровне. Цель одна — не позволить критиковать действия чиновников на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), считает верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По её мнению, подобные нарушения наблюдаются в Косово, Никарагуа, Египте, Сальвадоре.

В Белоруссии, Бразилии, Бурунди, Никарагуа, Танзании и Соединённых Штатах [Америки] — среди прочего, я боюсь, что заявления, отрицающие реальность распространения вируса, усугубят последствия пандемии, — цитирует политика портал RTBF.

Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

В ВОЗ предупредили об ускорении распространения коронавируса. Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что несмотря на достигнутый прогресс в ряде стран, большинство людей во всём мире всё ещё уязвимы для вируса.

Глава ВОЗ напомнил, что при открытии экономик и возвращении социальной жизни страны столкнулись с ростом числа заражённых. Несмотря на отмену и ослабление ограничительных мер, вирус быстро распространяется и по-прежнему остаётся смертельно опасным, заверил он.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19. Её опережают США (свыше 2,5 млн заразившихся) и Бразилия (более 1 млн заболевших). Всего COVID-19 выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заразившихся превышает 10,3 млн человек. Вылечились более 5 млн, скончались свыше 505 тысяч заболевших.

За последние сутки в РФ из больниц выписаны 9,2 тысячи человек, вылечившихся от заболеваний, связанных с коронавирусом. Общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 412,6 тысячи человек. Наибольшее число выписанных за сутки пациентов приходится на долю Москвы — 2295. В Подмосковье выздоровели 918 человек, в Нижегородской области — 403, в Санкт-Петербурге — 254.

За последние 24 часа по стране выявлено 6,6 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в России заболели 647,8 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 9,3 тысячи человек, из которых 154 скончались за минувшие сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявлено более 100 штаммов коронавируса. Около месяца назад глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда, по её словам, были описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.