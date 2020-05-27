Пандемия коронавируса заморозила планы западных стран по исследованию и освоению Антарктиды. Это открывает новые возможности для России и Китая, которые не намереваются сворачивать свои программы. Они касаются рыбной ловли и возможной добычи полезных ископаемых. Москва и Пекин уже обращают особое внимание на эти отрасли в Арктике, что вызывает беспокойство США.

Так как Антарктида не принадлежит ни одному государству, права на исследование континента и строительство на его территории имеют все страны мира. В данный момент добывать полезные ископаемые там нельзя. Но это не означает, что запрет будет действовать всегда: Антарктический договор может быть пересмотрен в 2048 году, и, как замечает The Atlantic, Россия и Китай выступают за смягчение запрета на извлечение ресурсов. В феврале Росгеология отчиталась о проведении геофических исследований в юго-восточной части моря Рисер-Ларсена у берегов Земли Королевы Мод.

Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Цель работы геологов — изучение глубинного геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности антарктического шельфа, — сказано в сообщении Росгеологии.

Это говорит о том, что Антарктида представляет для России в том числе и коммерческий интерес. Как и для Китая, который намерен развивать рыбную ловлю у берегов континента.

Китайская компания Shanghai Chonghe Marine Industry заявила о том, что к 2023 году закончит строительство самого большого антарктического рыболовного судна для ловли криля. Мелкие ракообразные используются в Китае в качестве кормовой базы и сырья для производства масла. Ожидается, что к 2025 году рынок криля будет оцениваться в $400 млн, а Китай за последние годы почти истощил эти ресурсы у своих берегов. Впрочем, производство морепродуктов — не единственная цель Китая в антарктическом регионе.

Интересы Китая в Антарктике не сводятся к краткосрочным или чисто научным, — считает исполнительный директор Австралийского института стратегической политики Питер Дженингс. — Вместо этого Пекин может предъявлять претензии на континент с точки зрения ресурсных и военных возможностей.

Австралия уже считает своей территорией почти 6 млн квадратных километров Антарктиды, хотя эти претензии почти никто не признаёт. Но даже ей пришлось свернуть свои программы, направленные на этот регион, из-за пандемии. До начала глобального кризиса она собиралась потратить почти $190 млн на антарктические исследования, сегодня же размер финансирования будет существенно уменьшен. Похожая судьба ждёт планы Великобритании и США: Вашингтон выделил на антарктическую программу 2019-2020 $488 млн, но недавно сообщил, что необходимость трат в этом сезоне будет пересмотрена.

База Чжуншань в Антарктиде imago stock&people/Global Look Press

В то же время исследования России и Китая в Антарктике идут по плану, несмотря на пандемию. Особенно это касается КНР, которая смогла быстро побороть коронавирус на своей территории и, по прогнозам, к концу года нарастит объём экономики на 1,5-4,5%.

Россия и Китай, возможно, будут поддерживать или даже наращивать свою активность в Антарктике, особенно, принимая во внимание то, что традиционные антарктические государства начинают сворачивать свою деятельность на континенте, — полагает профессор Австралийского национального колледжа юриспруденции Дональд Ротвел.

Несмотря на опасения западных аналитиков, Антарктика для Москвы и Пекина всё ещё имеет второстепенное значение, по сравнению с Арктикой, которая и ближе территориально, и предлагает вполне реальные возможности извлечения прибыли. Например, Пекин в последнее время обращает пристальное внимание на арктический остров Гренландию, на которой разрабатывает, как минимум, пять экономических инициатив по извлечению полезных ископаемых.