Пандемия коронавируса заморозила планы западных стран по исследованию и освоению Антарктиды. Это открывает новые возможности для России и Китая, которые не намереваются сворачивать свои программы. Они касаются рыбной ловли и возможной добычи полезных ископаемых. Москва и Пекин уже обращают особое внимание на эти отрасли в Арктике, что вызывает беспокойство США.
Так как Антарктида не принадлежит ни одному государству, права на исследование континента и строительство на его территории имеют все страны мира. В данный момент добывать полезные ископаемые там нельзя. Но это не означает, что запрет будет действовать всегда: Антарктический договор может быть пересмотрен в 2048 году, и, как замечает The Atlantic, Россия и Китай выступают за смягчение запрета на извлечение ресурсов. В феврале Росгеология отчиталась о проведении геофических исследований в юго-восточной части моря Рисер-Ларсена у берегов Земли Королевы Мод.
Цель работы геологов — изучение глубинного геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности антарктического шельфа, — сказано в сообщении Росгеологии.
Это говорит о том, что Антарктида представляет для России в том числе и коммерческий интерес. Как и для Китая, который намерен развивать рыбную ловлю у берегов континента.
Китайская компания Shanghai Chonghe Marine Industry заявила о том, что к 2023 году закончит строительство самого большого антарктического рыболовного судна для ловли криля. Мелкие ракообразные используются в Китае в качестве кормовой базы и сырья для производства масла. Ожидается, что к 2025 году рынок криля будет оцениваться в $400 млн, а Китай за последние годы почти истощил эти ресурсы у своих берегов. Впрочем, производство морепродуктов — не единственная цель Китая в антарктическом регионе.
Интересы Китая в Антарктике не сводятся к краткосрочным или чисто научным, — считает исполнительный директор Австралийского института стратегической политики Питер Дженингс. — Вместо этого Пекин может предъявлять претензии на континент с точки зрения ресурсных и военных возможностей.
Австралия уже считает своей территорией почти 6 млн квадратных километров Антарктиды, хотя эти претензии почти никто не признаёт. Но даже ей пришлось свернуть свои программы, направленные на этот регион, из-за пандемии. До начала глобального кризиса она собиралась потратить почти $190 млн на антарктические исследования, сегодня же размер финансирования будет существенно уменьшен. Похожая судьба ждёт планы Великобритании и США: Вашингтон выделил на антарктическую программу 2019-2020 $488 млн, но недавно сообщил, что необходимость трат в этом сезоне будет пересмотрена.
В то же время исследования России и Китая в Антарктике идут по плану, несмотря на пандемию. Особенно это касается КНР, которая смогла быстро побороть коронавирус на своей территории и, по прогнозам, к концу года нарастит объём экономики на 1,5-4,5%.
Россия и Китай, возможно, будут поддерживать или даже наращивать свою активность в Антарктике, особенно, принимая во внимание то, что традиционные антарктические государства начинают сворачивать свою деятельность на континенте, — полагает профессор Австралийского национального колледжа юриспруденции Дональд Ротвел.
Несмотря на опасения западных аналитиков, Антарктика для Москвы и Пекина всё ещё имеет второстепенное значение, по сравнению с Арктикой, которая и ближе территориально, и предлагает вполне реальные возможности извлечения прибыли. Например, Пекин в последнее время обращает пристальное внимание на арктический остров Гренландию, на которой разрабатывает, как минимум, пять экономических инициатив по извлечению полезных ископаемых.
Это беспокоит Соединённые Штаты, которые считают Арктику ареной столкновения интересов глобальных держав. Однако в Евросоюзе полагают, что у арктических стран есть полное право использовать возможности, открывшиеся из-за глобального потепления. Так, по крайней мере,
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