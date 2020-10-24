Россиянка рассказала, как в Турции её заставили сдать тест на COVID за €200

https://static.news.ru/photo/ffe8453c-174b-11eb-907e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Жительница Уфы Элона Квавадзе была вынуждена сдать тест на коронавирус в Турции за €200 (18 тысяч рублей). Обратиться к местным медикам её заставило подозрение на COVID-19.

Перед вылетом в Бодрум у россиянки возникла аллергическая реакция — появились пятна на глазах, а в самолёте она уже не чувствовала вкус еды. Об этом уфимка написала на своей странице в Instagram.

Уже в Турции вызванный в отель врач, услышав слово «коронавирус», поднял шум. Менеджер отеля «с испуганными глазами» настаивал на срочном тесте на COVID-19. Выяснилось, что он обойдётся в €200 и отказаться нельзя.

В тот же день стало известно, что результат теста отрицательный. Медики ещё после сдачи теста потеряли к россиянке интерес.

А принудительный тест за 200 евро, не разбираясь в ситуации, взяли оперативно. С одной стороны, нечестно. Ведь сервис тут на высшем уровне! Что с медициной-то? Что за цены?! Ну и отношение на троечку. С другой стороны, слава Богу, что всё хорошо, — написала Квавадзе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил: россияне могут сами провериться на коронавирус. По его словам, для этого существует несколько способов. Можно сделать мазок ПЦР и пройти тесты, которые определяют два разных вида антител. Врач отметил, что все способы хороши, но главное, понимать, для чего они делаются, и использовать их в правильное время.